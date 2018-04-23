Переговоры о пользовании «Тосно» ареной в Петербурге пройдут, если клуб останется в РФПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Переговоры о долговременном использовании футбольным клубом «Тосно» стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге будут вестись, если команда из Ленинградской области по итогам сезона сохранит прописку в премьер-лиге чемпионата России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отмечается, что на первом этапе переговоры будут вестись о заключении договора пользования стадионом. В дальнейшем на основании договора пользования область будет предлагать варианты передачи объекта в собственность, либо его «обмена» на какие-то иные объекты.

Стадион «Петровский» — бывшая домашняя арена клуба «Зенит» . Арена находится в самом центре Петербурга. После строительства стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове «Зенит» стал проводить домашние матчи на новой арене.

После 27-го тура чемпионата России «Тосно» находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 24 очками.