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Переговоры о пользовании «Тосно» ареной в Петербурге пройдут, если клуб останется в РФПЛ
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Переговоры о пользовании «Тосно» ареной в Петербурге пройдут, если клуб останется в РФПЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Переговоры о долговременном использовании футбольным клубом «Тосно» стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге будут вестись, если команда из Ленинградской области по итогам сезона сохранит прописку в премьер-лиге чемпионата России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
"Переговоры с представителями администрации Санкт— Петербурга и ПАО «Газпром» о долгосрочном пользовании стадионом «Петровский» для домашних игр футбольного клуба «Тосно» будут вестись в случае продолжения выступления команды в премьер-лиге", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе переговоры будут вестись о заключении договора пользования стадионом. В дальнейшем на основании договора пользования область будет предлагать варианты передачи объекта в собственность, либо его «обмена» на какие-то иные объекты.
Стадион «Петровский» — бывшая домашняя арена клуба «Зенит». Арена находится в самом центре Петербурга. После строительства стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове «Зенит» стал проводить домашние матчи на новой арене.
После 27-го тура чемпионата России «Тосно» находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 24 очками.
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