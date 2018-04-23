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Шанцев: «Комаров не сообщал, что хочет вернуться в КХЛ»
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Шанцев: «Комаров не сообщал, что хочет вернуться в КХЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о возможных кадровых изменениях в составе команды.
— Терещенко — известный игрок «Динамо», но нужны и важны результаты. В этом сезоне он результат показал очень слабый. От Алексея все ждали хорошей игры, он высококвалифицированный хоккеист, но такой игры не показал. Тренеры сейчас рассматривают его кандидатуру, и если они скажут, что верят в него, — это одно. Если не скажут — это другое. Подписан ли контракт с Мироновым? Идет работа. Как вы знаете, до 30 апреля об этом говорить преждевременно. У нас есть защитник и капитан Илья Никулин, команда формируется вокруг него. Он лучший бомбардир, работает высококлассно. Миронову, если он придет к нам, еще надо влиться в команду, показать себя, если он рассчитывает на роль лидера. Что касается возможного возвращения Комарова, то пока ни от Лео, ни от его агентов сообщений о том, что он хочет играть в КХЛ, не поступало, — приводит слова Шанцева.
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