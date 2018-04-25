Тони Кроос: «Купить победу в Лиге чемпионов нельзя»

Полузащитник "Реала" Тони Кроос накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» отметил, что потраченные деньги не являются важным фактором в еврокубках. По его мнению, главную роль играет опыт.

— Вы не можете купить титул Лиги чемпионов, потому что иначе «Реал» не смог бы выиграть, так как не тратит много, — цитирует Marca Крооса. — Такая команда, как «Реал», является особенной, у нас есть игроки, которые могут играть на самом высоком уровне. Если у вас много игроков с таким опытом, в трудные времена вы знаете, что вам нужно делать и не тратие нервы. Это то, что нас заводит.

Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.