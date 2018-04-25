Ещё
Тони Кроос: «Купить победу в Лиге чемпионов нельзя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тони Кроос: «Купить победу в Лиге чемпионов нельзя» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Реала" Тони Кроос накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» отметил, что потраченные деньги не являются важным фактором в еврокубках. По его мнению, главную роль играет опыт.
— Вы не можете купить титул Лиги чемпионов, потому что иначе «Реал» не смог бы выиграть, так как не тратит много, — цитирует Marca Крооса. — Такая команда, как «Реал», является особенной, у нас есть игроки, которые могут играть на самом высоком уровне. Если у вас много игроков с таким опытом, в трудные времена вы знаете, что вам нужно делать и не тратие нервы. Это то, что нас заводит.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Стивен Джеррард: "Салах является сейчас лучшим игроком в мире" Даниэле Де Росси: "Игроки "Ромы" обязаны верить в успех" Два фаната "Ромы" арестованы по подозрению в покушении на жизнь
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение