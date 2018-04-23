Дмитрий Балашов: «Даже если бы сумма за участие Дзюбы в матче с „Зенитом“ была больше, „Арсенал“ все равно заплатил бы…

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб не жалеет о том, что заплатил 10 миллионов рублей "Зениту" за участие Артема Дзюбы в матче 27-го тура премьер-лиги с питерцами (3:3). Во встрече арендованный у сине-бело-голубых форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.

— Кто заплатит, неважно, — сказал Балашов. — Это не столь важный вопрос.

— Когда планируете перевести «Зениту» деньги?

— У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.

— Это того стоило?

— Безусловно. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше.

Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки — здесь. ( Андрей СИЗЯКИН

Арсенал Т — Зенит