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Дмитрий Балашов: «Даже если бы сумма за участие Дзюбы в матче с „Зенитом“ была больше, „Арсенал“ все равно заплатил бы…
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Дмитрий Балашов: «Даже если бы сумма за участие Дзюбы в матче с „Зенитом“ была больше, „Арсенал“ все равно заплатил бы… 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб не жалеет о том, что заплатил 10 миллионов рублей "Зениту" за участие Артема Дзюбы в матче 27-го тура премьер-лиги с питерцами (3:3). Во встрече арендованный у сине-бело-голубых форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.
— Кто заплатит, неважно, — сказал Балашов. — Это не столь важный вопрос.
— Когда планируете перевести «Зениту» деньги?
— У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.
— Это того стоило?
— Безусловно. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше.
Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки — здесь. (Андрей СИЗЯКИН)
Арсенал Т — Зенит
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