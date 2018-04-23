На игре КВН костромичей заставила хохотать самая больная тема

В эту субботу в «Губернском» стартовала первая игра «Антисанкционного сезона 2018» лиги КВН «Кострома». За звание лучших юмористов боролись команды Костромы, Москвы, Ярославля, Владимира, Рязани, Нижнего Новгорода, Вологды и других городов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. По словам организаторов мероприятия, в нашем городе самый радушный зал и отзывчивый зритель. Действительно, по ходу игры гости активно поддерживали выступающих всеми доступными способами.

Бессменный ведущий Олег Морозов не смог присутствовать на игре. Поэтому право провести игру досталось редакторам костромской лиги КВН Антону Тихомирову и Антону Любимцеву. По мнению жюри, они справились «на ура».

А судил КВНщиков проверенный состав жюри: председатель Олег Агурейкин, актриса команды «Наше серебро» Валерия Гижевская, ведущие Павел Ловыгин и Дмитрий Крылов , депутат городской думы Иван Сабуров.

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По итогам первой игры сезона (вторая и третья состоятся в октябре и декабре 2018) самые смешные шутки оказались у коллектива «Все свои» из Вологды и московской команды «Мама дорогая». Обе группы взяли «Гран-при».

Несмотря на то, что сезон посвящен антисанкционной теме, КВНщики рассуждали о самых разные вещах: дорогах и сборной РФ по футболу, волонтерах и выборах Путина в 2018, спиннерах и фильме «Титаник». Было много шуток с региональной привязкой: под прицел попала тема местного бренда «Кострома сырная» и клуб «Полигон». Кроме этого, москвичи и владимирцы наступили на «больное место» костромичей как минимум три раза — зал очень бурно реагировал на шутки про мост. Так, столичная команда «Ха-ха Ленд» сказала: «Между Москвой и Костромой, да что там, и всей страной мосты уже давно сожжены».

Лучшие шутки:

Кострома сырная — приманка, а золотое кольцо как одна большая туристическая мышеловка

Москва, «Ха-ха Ленд»

— Вы что — алкоголики, бомжи, хипстеры?

— Нет, ты что! Не хипстеры.

Владимир, «Общие интересы»

— Почему нет «Ш» на заднем стекле?

— Мы не такие

«Женская лига», Владимир