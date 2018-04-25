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В Костроме осудили убийцу, который расчленил тело знакомого бензопилой
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В Костроме осудили убийцу, который расчленил тело знакомого бензопилой 

АиФ Владимир 27 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, он проведет в колонии строгого режима 8 лет и 1 месяц. Инцидент произошел в январе этого года в цеху пилорамы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На территории предприятия он поругался со своим приятелем. Злоумышленник напал на знакомого и начал бить его деревянным бруском. В результате мужчина скончался.
Осознав всю тяжесть преступления, убийца решил спрятать тело. Он решил расчленить убитого бензопилой. Когда костромича задержали полицейские, он заявил, что конфликт начала потерпевший.
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