Рианна запустила линейку нижнего белья

Рианна, главная любительница откровенных нарядов, недавно объявила о запуске линии нижнего белья под названием Savage × Fenty. Она долгое время томила в ожидании подписчиков, выкладывая в своем новом аккаунте тизеры своего проекта. О том, что это будет линейка нижнего белья догадывались многие. В видео четко было видно части ее новой коллекции.