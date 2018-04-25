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Рианна запустила линейку нижнего белья
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Рианна запустила линейку нижнего белья 

FashionTime 40 минут назад
Фото: FashionTime
Рианна, главная любительница откровенных нарядов, недавно объявила о запуске линии нижнего белья под названием Savage × Fenty. Она долгое время томила в ожидании подписчиков, выкладывая в своем новом аккаунте тизеры своего проекта. О том, что это будет линейка нижнего белья догадывались многие. В видео четко было видно части ее новой коллекции.
Вчера девушка официально объявила о старте продаж своей линейки. С 11 мая комплекты откровенного белья авторства Рианны можно будет купить онлайн в официальном магазине марки.
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