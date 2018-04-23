Ещё
В Северной Осетии более 400 спортсменов примут участие в чемпионате по альпинизму
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Северной Осетии более 400 спортсменов примут участие в чемпионате по альпинизму 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по альпинизму впервые пройдет в Северной Осетии и соберет порядка 400 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики.
"С 4 по 13 мая в Северной Осетии впервые пройдет чемпионат России по альпинизму (класс — скальный). Чемпионат соберет более 400 покорителей горных вершин со всей страны", — говорится в сообщении.
Соревнования пройдут на левой части скального массива «Кавдоломит» в районе североосетинского селения Балта.
Организаторами чемпионата являются Министерство спорта РФ, министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, Федерация альпинизма России, Федерация альпинизма и скалолазания РСО-Алания.
ТАСС: последние новости
Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец признал, что сотрудничал с разведкой своей страны Голландский арбитр Кейперс назначен главным арбитром полуфинала ЛЧ "Бавария" - "Реал" Матыцин: Универсиада-2019 оставит после себя огромное наследие
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе6
Как подросток убил российскую чемпионку110
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение