В Северной Осетии более 400 спортсменов примут участие в чемпионате по альпинизму

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. / ТАСС /. Чемпионат России по альпинизму впервые пройдет в Северной Осетии и соберет порядка 400 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики. "С 4 по 13 мая в Северной Осетии впервые пройдет чемпионат России по альпинизму (класс — скальный). Чемпионат соберет более 400 покорителей горных вершин со всей страны", — говорится в сообщении. Соревнования пройдут на левой части скального массива «Кавдоломит» в районе североосетинского селения Балта. Организаторами чемпионата являются Министерство спорта РФ, министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, Федерация альпинизма России, Федерация альпинизма и скалолазания РСО-Алания.