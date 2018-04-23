«Енисей-СТМ» представит Россию в Кубке Вызова

В Красноярске стартовал регбийный сезон. Во втором матче полуфинальной серии «Континентального Щита» «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» разыграли право представлять Россию на европейском Кубке Вызова в сезоне-2018/19, а также городской трофей — Кубок Николаева.

Эту встречу команда Вакиля Валеева выиграла со счетом 27:26. Напомним, предыдущий матч проходил в Краснодаре и завершился со счетом 47:22 в пользу «тяжелой машины». «Енисей-СТМ» представит Россию в следующем розыгрыше «Кубка Вызова», который начнется уже этой осенью. Но прежде команду ждет финальный матч с клубом из Германии — «Хайдельбергером», где будет разыгран главный трофей квалификационного турнира «Золотой щит», обладателем которого впервые в 2017 году стал «Енисей-СТМ». Финалы трех еврокубков, в том числе «Кубка Вызова» и «Кубка Чемпионов», пройдут во второй майский уикенд в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Также «Енисей-СТМ» завоевал титул трехкратного и пока единственного обладателя Кубка Николаева.