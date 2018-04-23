Московский молодежный дискуссионный клуб приглашает жителей Обручевского района

24 апреля в 17:30 будут обсуждать тему «Опасная крутизна».

Речь пойдет о рискованных селфи, экстремальных увлечениях и других неоднозначных способах самоутвердиться. В рамках дискуссии будут обсуждать различные проявления подросткового самоутверждения, которые часто приводят к негативным последствиям. Как не нужно самоутверждаться в среде своих сверстников? Участники клуба попробуют разобраться вместе. Речь пойдет также о формах подростковой агрессии, ведущих к конфликтам и различным правонарушениям.

Вход: свободный. Место проведения: «Меридиан», фойе первого этажа.