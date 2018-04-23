Пляж в Янтарном в третий раз получил международную награду «Голубой флаг»

Об этом сообщил глава округа Алексей Заливатский.

Напомним, Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Впервые пляж Калининградской области получил эту награду в 2016 году. Тогда это была первая в РФ подобная награда. На подготовку пляжей у властей ушел год. Сюда провели электричество, водопровод, канализацию, установили новые кабинки для переодевания и туалеты.

В 2017 году второй российский пляж — «Массандровский», расположенный в Ялте, — получил международную премию «Голубой флаг». Отметим, что к прошлому сезону удалось расширить пляж под «Голубым флагом» до 500 метров. Количество лежаков увеличено со 100 до 300 штук. Также была расширена парковка.