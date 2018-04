«Мощный удар по шее Эллису». А если Задоров и в сборной будет всех бить? (видео)

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ВАШИНГТОН» СПАСАЕТСЯ

Диалог с Сидни Кросби после серии. «Как вы относитесь к тому, что фанаты „Филадельфии“ бросали в вас пивные банки?» — «Фигово только то, что эти банки были полными».

Да, это была не серия, а огонь. В шестом матче не принял участие Евгений Малкин — у него травма нижней части тела. В прошлой игре ему на ногу упал соперник, там могло серьезно полететь колено. Все обошлось, но Джино решили поберечь. «Питтсбург» понимал, что добить «Филадельфию» сможет и без Малкина.

Хотя «Флайерз» открыли счет, вели 4:2 в середине второго периода. И в принципе могли зацепить этот матч, но попали под ураган по имени «Гюнтцель» — форвард «Пенс» сделал покер, причем забил четыре гола подряд.

Это были голы на разный вкус и цвет.

И там реально есть на что посмотреть. Вот четвертая шайба, например… При счете 7:4 уже все стало ясно.

А вот третий гол вызвал ожесточенные споры. Там защитник «Питтсбурга» Крис Летанг сыграл очень грубо, срубив с ног форварда «Филадельфии» Шона Кутюрье . Конечно, хоккеист «Филли» слишком вальяжно обрабатывал шайбу. Но это не повод, чтобы играть против него так грязно. Теперь Кутюрье говорит, что у него порвана крестообразная связка. Летанг же отдал пас на Гюнтцеля, и тот забил переломный гол, после которого «Питтсбург» было не остановить.

Я считаю, что судьи проспали этот момент, и должны были остановить игру, удалив за грубость Летанга. Конечно, НХЛ — либеральная лига в смысле правил, там позволяется многое. Но тут, думаю, так играть было нельзя.

2. «НЭШВИЛЛ» ИДЕТ ДАЛЬШЕ

«Колорадо» героически вытащил пятый матч у «Нэшвилла», вырвав победу в концовке. Вернул серию в Денвер, имел шанс дотянуть до седьмой игры… Но провалил шестую. Вдрызг, вдребезги, в хлам.

MATTIAS EKHOLM SLAMS ONE HOME TO OPEN THE SCORING FOR THE PREDATORS!#StandWithUs 1 — 0 #GoAvsGo (@PredsNHL Lead Series 3-2) pic.twitter.com/yxhb0ltda2

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 22 апреля 2018 г.

В конце не засчитали шайбу защитника Никиты Задорова — там усмотрели помеху вратарю. Это был самый реальный шанс «Колорадо» распечатать отлично играющего Пекку Ринне , который сделал 22 сэйва. Сороковая победа в плей-офф у финна. По этому показателю Ринне обошел Николая Хабибулина и поднялся на 26-е место в истории НХЛ.

BONINO BONINO BONINO! NICK BONINO MAKES IT 4-0 PREDATORS!#StandWithUs 4 — 0 #GoAvsGo (@PredsNHL Lead Series 3-2) pic.twitter.com/gutCsxGjen

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 23 апреля 2018 г.

Заметьте, пять голов у «Предаторз» забили пять разных игроков — Экхольм, Уотсон, Форсберг, Бонино, Арвидссон. Это еще раз говорит о глубине атаки «Нэшвилла» и о том, что защитники там здорово умеют подключаться к атаке. Кстати, в шести матчах серии четыре игрока обороны (Экхольм, Райан Эллис, Пи-Кей Суббан, Роман Йоси ) набрали 14 (1+13) очков.

В общем, «Предаторз» в этот вечер были лучше по всем статьям. И заслуженно вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где теперь сыграют с «Виннипегом».

3. ИХ ВЫЗВАЛА СБОРНАЯ

Защитник «Колорадо» Никита Задоров — машина для убийства. Игрок «Нэшвилла» Райан Эллис поставил подножку Рантанену. Оба упали на лед, и тут же подлетело орудие возмездия. Задоров буквально втрамбовал Эллиса в лед, за что получил 10 минут штрафа.

Ryan Ellis trips up Rantanen then Zadorov decides to cross-check Ellis up high and gets handed a 10-min misconduct. #Preds pic.twitter.com/6wEjIOo5Cz

— AtoZSports Nashville (@AtoZSports) 23 апреля 2018 г.

Кроме того, в этом матче Никита провел девять силовых приемов. Невероятный парень. Ему уже придумали официальное прозвище? Терминатор — банально. Халк, Сокрушитель, Ужас На Крыльях Ночи, Асфальтоукладочный Каток?

Мне нравится, как в эти дни работает пресс-служба сборной России. Едва Задоров вылетел, как появился официальный твит, что этот игрок вызван в расположение национальной команды. Как и защитник «Филадельфии» Иван Проворов

Думаю, они приедут и сделают нашу команду еще сильнее. Только Задорову нужно помнить, что на чемпионате мира и вообще в Европе более жесткие правила. За такой удар в голову Эллису в Дании дадут не 10 минут штрафа, а три матча дисквалификации. Так что Задорову нужно срочно менять свою игру, но при этом остаться самим собой. Вот такой парадокс.

ТАБЛО ДНЯ Колорадо — Нэшвилл — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Экхольм, Уотсон, Форсберг, Бонино, Арвидссон

К: Задоров (0+0; -3, 14, 2, 15.06) Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 16.01)

Счет в серии: 2-4 Филадельфия — Питтсбург — 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Кутьюрье, Макдональд (ПРОВОРОВ), Кутюрье, Лотон, Кутюрье — Кросби, Хагелин, Хорнквист, Гюнтцель, Гюнтцель, Гюнтцель, Гюнтцель, Раст

Ф: Проворов (0+1; -4, 0, 2, 20.31)

Счет в серии: 2-4 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время. Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.