Победителями 17-го легкоатлетического пробега «Приз Ковалевых» стали Денис Рычков и Надежда Степашкина

Любимые омичами соревнования проходили в воскресенье, 22 апреля, на дорожках парка «Зеленый остров». «Изюминкой» этого старта является то, что принять участие в нем может любой желающий. Не нужен даже стартовый взнос. И всегда любители бега отмечают особую — дружескую и непринужденную — атмосферу этого забега. Поэтому желающих пробежаться по весеннему парку и в этом году собралось немало — больше трёх сотен!

— «Приз Ковалёвых» лично для меня — самый любимый старт в году, — написала на странице соревнований в соцсети Наталья Джоли. — Неважно, какая погода за окном, каков уровень тренированности: эти соревнования я не в силах пропустить вот уже седьмой год подряд. Сегодня я была «туристом», и пусть я и показала свой худший результат за все годы участия, но я все же пополнила свою «коллекцию» медалью от Ковалёвых. А главное — я была «здесь и сейчас»: получала удовольствие от самого бега! Так здорово бежать и видеть всё происходящее изнутри, но не на пределе… Мои ощущения не объяснить словами! С уверенностью могу сказать, что в нашем городе пробег «Приз Ковалёвых» очень любим бегунами разного уровня! Это настоящий праздник души и тела, единство неравнодушных людей, объединенных преданностью бегу. Огромное спасибо организаторам Александру и Василию Ковалёвым — людям, вкладывающим в этот забег частичку себя!

В этом году забег «Приз Ковалёвых» прошел в 17-ый раз. Участники преодолевали дистанцию протяженностью 6,8 км. В итоге первым на финише оказался известный омский спортсмен, представитель ЦОП «Авангард» Денис Рычков . Он пересек финишную черту со временем 22 минуты и 11 секунд. Спустя 38 секунд забег закончил серебряный призер Станислав Горденко. Третьим на финише был Роман Ярошенко.

У девушек борьба на финише тоже оказалась жаркой. В итоге главный кубок завоевала Надежда Степашкина, показавшая время 27 минут и 22 секунды. Вместе с ней на пьедестал поднялись две Анастасии — Антипова (27 минут и 29 секунд) и Няшина (27 минут и 59 секунд).

Традиционно «Приз Ковалёвых» становится для спортсменов и любителей бега «генеральной репетицией» перед «Весенним полумарафоном». Напомним, что в 2018 году он станет частью всероссийского полумарафона «ЗаБег» и стартует 20 мая в Омской крепости.