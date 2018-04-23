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Холл выиграл французский этап соревнований Red Bull Air Race
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Холл выиграл французский этап соревнований Red Bull Air Race 

Чемпионат.com 1 час назад
В Каннах (Франция) завершился этап соревнований Red Bull Air Race. Победителем стал австралиец Мэтт Холл, опередивший немца Маттиаса Дольдерера на 0,072 секунды. Бронзовую медаль выиграл американец Майкл Гуллиан.
После двух этапов соревнований лидерство в общем зачёте удерживает Гулиан. На второе место вышел Холл, а тройку замыкает японец Ёсихидэ Муроя.
Следующий этап чемпионата пройдёт в Тибе (Япония) 26-27 мая.
Red Bull Air Race — соревнования по пилотированию сверхсовременными самолётами. Пилоты проходят специальную трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами. Скорость достигает 370 км/ч, а перегрузки — до 12 g.
Red Bull Air Race
Канны, Франция
1. Мэтт Холл (Австралия) 2. Маттиас Дольдерер (Германия) 3. Майкл Гулиан (США)
Турнирная таблица после двух этапов
1. Майкл Гулиан — 24 2. Мэтт Холл (Австралия) — 21 3. Ёсихидэ Муроя (Япония) — 19 4. Маттиас Дольдерер (Германия) — 12 5. Мартин Шонка (Чехия) — 10.
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