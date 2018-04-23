Валерий Шанцев: «Комаров не сообщал, что хочет играть в КХЛ»

— Терещенко — известный игрок «Динамо», но нужны и важны результаты, — цитирует ТАСС Шанцева. — В этом сезоне он результат показал очень слабый. От Алексея все ждали хорошей игры, он высококвалифицированный хоккеист, но такой игры не показал. Тренеры сейчас рассматривают его кандидатуру, и если они скажут, что верят в него, — это одно. Если не скажут — это другое.

— Андрей Миронов, который возвращается из НХЛ, может ли стать человеком, вокруг которого будет формироваться новая команда?

— У нас есть защитник и капитан Илья Никулин , команда формируется вокруг него. Он лучший бомбардир, работает высококлассно. Миронову, если он придет к нам, еще надо влиться в команду, показать себя, если он рассчитывает на роль лидера.

— Контракт с Мироновым еще не подписан?

— Идет работа. Как вы знаете, до 30 апреля об этом говорить преждевременно.

— Про Клима Костина , имеющего с прошлого лета контракт с «Сент-Луисом» еще на два года, вспоминали?

— Вспоминали. И он знает, что мы о нем вспоминали. Но у него контракт с «Сент-Луисом».

— Информации по бывшему динамовцу Лео Комарову, у которого истекает контракт с «Торонто», пока тоже нет?

— Пока ни от Лео, ни от его агентов сообщений о том, что он хочет играть в КХЛ, не поступало.