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Джон Коатес: «Оргкомитет „Токио-2020“ должен быть готов отвечать на возникающие вопросы»
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Джон Коатес: «Оргкомитет „Токио-2020“ должен быть готов отвечать на возникающие вопросы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коатес заявил, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио 2020 года должен быть готов ответить на вопросы по подготовке города к соревнованиям.
— Мы вступаем в ту фазу подготовки, когда вопросы становятся очень существенными и срочными. Я знаю, что спортивные федерации неоднократно задавали вам вопросы о подготовке. И сейчас я по-дружески могу вам сказать, что вопросов будет еще больше, — приводит Reuters слова Коатеса. — В ноябре Токио посетят более 200 представителей Национальных олимпийских комитетов. Они хотят получить подробную информацию, вы должны быть готовы отвечать на возникающие вопросы. Если вы не дадите ответы, то уверенности в готовности Токио к Олимпийским играм станет гораздо меньше.
Отметим, что международные федерации различных видов спорта уже выражали обеспокоенность подготовкой токийских властей к играм. Так, например, Международная федерация парусного спорта заявляла, что столица Японии отстает от запланированного графика на год. Кроме того, существует проблема качества воды района Одайба Токийского залива, где пройдут соревнования по триатлону.
Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа.
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