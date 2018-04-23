Слушания по делу об интервью члена судейского комитета пройдут в апреле или в мае 

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что слушания по делу об интервью члена исполкома Натальи Авдонченко пройдут в конце апреля или начале мая.
"Документ от исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева пришел. Сегодня будем определяться, когда рассмотреть. Авдонченко сейчас находится в командировке до конца апреля, поэтому рассмотрим в конце месяца, если удастся, либо в начале мая", — цитирует Андреева ТАСС.
Ранее Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС.
Также ранее сообщалось, что РФС отправил Будогосского в отставку.