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Слушания по делу об интервью члена судейского комитета пройдут в апреле или в мае
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Слушания по делу об интервью члена судейского комитета пройдут в апреле или в мае 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что слушания по делу об интервью члена исполкома Натальи Авдонченко пройдут в конце апреля или начале мая.
"Документ от исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева пришел. Сегодня будем определяться, когда рассмотреть. Авдонченко сейчас находится в командировке до конца апреля, поэтому рассмотрим в конце месяца, если удастся, либо в начале мая", — цитирует Андреева ТАСС.
Ранее Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС.
Также ранее сообщалось, что РФС отправил Будогосского в отставку.
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