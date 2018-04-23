Слушания по делу об интервью члена судейского комитета пройдут в апреле или в мае

Также ранее сообщалось, что РФС отправил Будогосского в отставку.

Ранее Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС.

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