21 апреля на стадионе Ангстрем прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по лёгкой атлетике среди ветеранов-пенсионеров, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Лично-командные соревнования проводились на дистанциях у женщин 800 метров, у мужчин 1200 метров.
В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, напряжённой, спортивной борьбе заняла первое командное место.
Состав и результаты участников команды района Крюково в личном первенстве
Женщины
2 место — Михайлова Ирина
3 место — Данилова Елена
7 место — Борисова Людмила
Мужчины
1 место — Иванов Сергей
3 место — Макаров Пётр
5 место — Токарев Павел
8 место — Полевич Геннадий
Общекомандный зачёт первенства
1 место — Крюково
2 место — Матушкино
3 место — Савёлки
4 место — Силино
5 место — Старое Крюково
Молодцы! Всем спасибо за активное и результативное участие.