Лёгкая атлетика. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»

21 апреля на стадионе Ангстрем прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по лёгкой атлетике среди ветеранов-пенсионеров, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Лично-командные соревнования проводились на дистанциях у женщин 800 метров, у мужчин 1200 метров.

В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, напряжённой, спортивной борьбе заняла первое командное место.

Состав и результаты участников команды района Крюково в личном первенстве

Женщины

Мужчины

8 место — Полевич Геннадий

Общекомандный зачёт первенства

1 место — Крюково

2 место — Матушкино

3 место — Савёлки

4 место — Силино

5 место — Старое Крюково

Молодцы! Всем спасибо за активное и результативное участие.