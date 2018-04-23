В Казани появилась аллея футбольных скворечников

Футбольные скворечники разместились в парке «Крылья Советов». Фото: kzn.ru В Казани появилась аллея футбольных скворечников. «Спортивный городок» для птиц разместился в парке «Крылья Советов».

По задумке организаторов, в дни проведения ЧМ-2018 в парке можно устраивать соревнования для футбольных болельщиков. Они будут следить за тем, в какой именно скворечник залетают птицы, пишет портал мэрии. Видимо, авторы идеи считают, что это весело.

Футбольные скворечники создали дети. Они превратили свои работы в арт-объекты: скворечники раскрасили в цвета футбольного мяча и флагов команд, которые сыграют на ЧМ-2018.

Чемпионат мира начнется 14 июня и завершится 15 июля.

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