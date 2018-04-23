ЦСКА стал лауреатом премии РФПЛ за честную игру в марте

РФПЛ и генеральный партнёр чемпионата России по футболу букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата премии «Лига Fair Play» в марте 2018 года. Обладателем почётной награды стал футбольный клуб ЦСКА Торжественная церемония награждения команды состоялась 22 апреля в Москве перед началом матча ЦСКА с «Краснодаром». Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов честной игры, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели фэйр-плей. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе «фэйр-плей» осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.