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ЦСКА стал лауреатом премии РФПЛ за честную игру в марте
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ЦСКА стал лауреатом премии РФПЛ за честную игру в марте 

Чемпионат.com 49 минут назад
РФПЛ и генеральный партнёр чемпионата России по футболу букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата премии «Лига Fair Play» в марте 2018 года. Обладателем почётной награды стал футбольный клуб ЦСКА.
Торжественная церемония награждения команды состоялась 22 апреля в Москве перед началом матча ЦСКА с «Краснодаром».
Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов честной игры, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели фэйр-плей. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе «фэйр-плей» осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.
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