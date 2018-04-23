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«Кубань» — «Авангард» (Курск): удар в челюсть от финалиста
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«Кубань» — «Авангард» (Курск): удар в челюсть от финалиста 

Новая Кубань 50 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. В рамках очередного тура чемпионата ФНЛ в Краснодар пожаловал новоиспеченный финалист Кубка России. Впрочем, рассчитывать на то, что курский «Авангард» станет легкой добычей «Кубани» — не приходилось. Куряне моментально вернулись в рабочую колею, и не впадая в эйфорию, «щелкнули по носу» желто-зеленую дружину.
Не прошло четверти часа, а гости краевой столицы уже распечатали ворота Юрия Дюпина. Многоходовку гостевого коллектива замкнул Киреев.
После оплеухи на старте первой половины поединка, хозяева попытались организовать несколько позиционных атак. Надо признаться, что намерения принимающей стороны преодолеть защитные редуты оппонента выглядели довольно беззубо.
Зато «визитеры» без особых усилий удвоили перевес. Голкипер «казаков» самостоятельно одарил мячом Тлупова, а тот не мешкаясь отправил «снаряд» на свидание с сеткой. — 0:2 к 32-й минуте.
Второе отделение «спектакля» также не сулило для «южан» ничего хорошего. Через семь минут после перерыва, Марков был изгнан с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. Оказавшись в меньшинстве, краснодарцы попробовали сделать упор на фланговые забеги. Увы, подобные акции не смогли усложнить жизнь «визави» из Черноземья.
Добавим, что и заключительный «укол» остался за «авангардистами». Уже в компенсированное арбитром время, Минаев ловким движением головы довел счет до крупного. — 0:3.
Напомним, что в следующую субботу кубанцам предстоит поездка во Владивосток и «рандеву» с местным «Лучом».
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