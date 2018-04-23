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Моуринью: «Будет сложно конкурировать с „Манчестер Сити“, если они продолжат инвестировать»
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Моуринью: «Будет сложно конкурировать с „Манчестер Сити“, если они продолжат инвестировать» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что с «Манчестер Сити» будет сложно конкурировать и в следующем сезоне.
"Мы могли бы завершить этот сезон, имея 88, 89 или 90 очков. Но у нас было несколько неприемлемых поражений — от «Вест Бромвича», «Хаддерсфилд Таун» и «Ньюкасла». Сможем ли мы выступить лучше в следующем сезоне? Давайте попробуем.
Сможет ли «Манчестер Сити» сохранить или улучшить свой уровень? Только они могут сказать. Но если они сохранят эту команду и продолжат инвестировать в неё большие средства, нам будет очень сложно.
Мы собираемся летом улучшить команду. Нам нужно найти замену Кэррику. Если уйдёт Феллайни, то нужно найти замену и ему", — цитирует Моуринью Sky Sports.
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