Моуринью: «Будет сложно конкурировать с „Манчестер Сити“, если они продолжат инвестировать»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что с «Манчестер Сити» будет сложно конкурировать и в следующем сезоне.

"Мы могли бы завершить этот сезон, имея 88, 89 или 90 очков. Но у нас было несколько неприемлемых поражений — от «Вест Бромвича», «Хаддерсфилд Таун» и «Ньюкасла». Сможем ли мы выступить лучше в следующем сезоне? Давайте попробуем.

Сможет ли «Манчестер Сити» сохранить или улучшить свой уровень? Только они могут сказать. Но если они сохранят эту команду и продолжат инвестировать в неё большие средства, нам будет очень сложно.

Мы собираемся летом улучшить команду. Нам нужно найти замену Кэррику. Если уйдёт Феллайни, то нужно найти замену и ему", — цитирует Моуринью Sky Sports.