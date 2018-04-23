Рейнгольд: «Футболисты и главный тренер „Спартака“ должны задуматься о своём будущем»

— Повлияет ли на команду поражение в Кубке России?

— Вообще — это позор, честно говоря. Говорю, как человек, который сам проходил через это все. Смотрел на игру «Спартака» и думал, что мне это снится. Но раз этот позор произошел, надо играть дальше. «Красно-белым» нужно серьезно подойти к матчу с «Ахматом», потому что второе место в чемпионате — это почетно и плюс дает прямое попадание в Лигу чемпионов. Команда и Каррера, я уверен, думают об этом и подойдут серьезно, потому что все, что происходит сейчас в «Спартаке», надо немедленно прекратить. Многие футболисты и главный тренер должны задуматься о своем будущем.

— В команде сейчас есть какой-то кризис после двух поражений, как думаете?

— Представьте на секунду, что «Бавария», чемпион Бундеслиги, вдруг проигрывает пятнадцатой команде финал Кубка Германии. Это полнейшее безобразие. Я остаюсь при своем мнении, что серьезного футбола у нас нет. Но надо стремиться в него играть. Выращивать футболистов. Надо что-то делать. Не забывайте, что через два месяца будет чемпионат мира. Черчесов молчит. На кого он будет опираться? У меня такое впечатление, что никому ни фига ничего не нужно. Это более чем странно.

— А если возвращаться к кризису в «Спартаке»?

— Да нет никакого кризиса. Это поражение — явное упущение Карреры. Я очень уважаю этого тренера, но в данный момент он просчитался. Массимо доверился футболистам. Это такое чувство, когда ты им беззаветно веришь, а они тебе в темной комнате надевают на голову темный мешок. Поэтому Каррере нужно разобраться в себе и с футболистами, которые так по подлому отнеслись не только к главному тренеру, но и к болельщикам «Спартака». Это не кризис, а разгильдяйство высшей степени.

— Матч с «Тосно» провалил Денис Глушаков. Стоит ли его ставить на игру с «Ахматом»?

— Пусть отдохнет. Не думаю, что он не в порядке физически, но у футболистов бывают такие моменты, моральные. Может у него не в порядке бытовые дела или семейные. Туда не сунешься. В команде есть, кому играть, и вообще на поле должны выходить те люди, которые хотят играть. Тренер не должен позволять ребятам валять дурака на поле. Поэтому играть должны те футболисты, которые здоровы, и которые хотят реабилитироваться перед болельщиками. Если это будет реализовано, то «Спартак» выиграет встречу с «Ахматом».

— Как думаете, почему Глушаков проводит нынешний сезон слабее предыдущего?

— Команда играет отрезками. Посмотрите, какие травмы получили игроки «Спартака». У всех рвутся крестообразные связки. Это страшные повреждения: Джикия, Жано, Зобнин. Эти люди не готовы. А когда человек играет через не могу, он может так провести один-два матча, но физически он не готов. Значит недобегал на сборах. А когда такое происходит, все, жди беды. Сборы ведь не просто так придумали. Так и получилось. Просто у всех игроков разное состояние организма. И нагрузки они переносят по-разному.

— А что касается Глушакова?

— Он попал в такую яму, из которой ему надо выбираться самому. Он сам должен понять, что ему надо и как. Возможно, ему нужно больше заниматься индивидуально. Это футболист хорошего уровня, взрослый человек, профессионал и должен решать, что делать дальше. Нужно засучить рукава и работать.

— Два поражения подряд означают, что «Спартаку» не хватает сил на концовку сезона?

— Конечно. Как я сказал, все зависит от того, как человек готов. Коллектив — это одно целое. Не может быть, что колесо крутится, а какая-то спица выпала и все, колесо не поедет.

— С «Ахматом» ожидаете трудной игры?

— Конечно. «Ахмат» показал достойную игру с «Локомотивом». «Железнодорожники» могли потерять не два очка, а три, потому что встреча была упорная. На таком уровне сейчас все умеют играть. Тем более команда, которая не обладает высоким мастерством, но имеет дух, азарт, самоотдачу. Такие клубы тяжело переиграть. За примером далеко ходить не надо. Взять тот же матч «Тосно». Одна команда вышла защищаться, а вторая — выиграть на классе. Но на классе не получается. Хотели перестроиться, а поезд уже ушел. Поэтому «Спартаку» предстоит очень серьезная игра с «Ахматом», и выходить надо всей командой, играть с полной самоотдачей. Только тогда будет положительный результат.

— В следующем туре «Локомотив» может оформить чемпионство. Это должно дополнительно мотивировать «Спартак»?

— «Локомотив» — молодец. Ему предрекали тяжелый финиш, но пока он все выдерживает, и осталось сделать еще один шажок. Команда заслужила чемпионство, и я желаю ей успеха. Это рабочая команда, которая своим трудом сделала свое дело. Желаю успеха моему другу Юрию Сёмину , но болею я, конечно, за «Спартак».

— Спартаковцы уже потеряли веру в чемпионство, как думаете?

— Надежда умирает последней. Нужно выходить на каждый матч, как на последний бой, а там все может быть. «Локомотив» же потерял два очка с «Ахматом». Сейчас будут играть с «Уфой». Здесь тоже могут оступиться. Понятно, что «железнодорожники» одной ногой чемпионы — но это звание надо еще завоевать. То есть на хорошем уровне провести оставшиеся матчи.