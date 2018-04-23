Либералы сцепились в предвыборной борьбе за пост мэра Москвы

Выясняется, что самовыдвижение и громкие анонсы собственных намерений отнюдь не гарантия того, что участие в вожделенной предвыборной кампании состоится. С такой проблемой, похоже, столкнулся лидер столичного отделения «Яблока» Сергей Митрохин , который не только поспешил выдвинуть себя в соперники Собянину, но и принялся уговаривать собратьев по правому политическому флангу, что только он по-настоящему компетентен в городских проблемах и по-настоящему известен москвичам. А значит, только ему и быть коллективным кандидатом.

Правда, собратья-либералы потесниться не собираются. А тут еще и в родной партии предлагается все-таки провести местные праймериз, чтобы окончательно принять решение о кандидате от «Яблока». Причем инициатива эта исходит от исторического лидера и партийного гуру Григория Явлинского , у которого с Митрохиным давно довольно напряженные отношения. Понятно, что от проявления такой внутрипартийной демократии Митрохин не в восторге, но и идти наперекор партийному аппарату пока не рискует. Так что, возникший спор, видимо, может закончиться стратегическим компромиссом. Тем более, что Митрохин — реально самое узнаваемое яблочное лицо в столице после самого основателя партии. А, может, и нет. Есть пара вариантов разрешения такой конфликтной ситуации.

Не исключено, что блиц-праймериз проведут. Митрохин их формально выиграет, но ему лишний раз напомнят, что в партии решает коллективное руководство. А не активные единицы. А голос единицы, как известно, подобен писку.

Но есть и другой куда более дерзкий вариант. В Питере, фактически форпосте Явлинского, входящего даже в местный Закс, назревает восстание против исторического лидера. Стали раздаваться голоса, что гуру своей политикой разваливает местную организацию «Яблока». Если такой же тон возьмет в Москве Митрохин, то ситуация для отца-основателя станет крайне сложной.

Не позволяет себя забыть и новая «Партия перемен» Собчак, Гудкова и пока неизвестных их сотоварищей. Как заявляет хорошо отдохнувшая в Таиланде Собчак, партия сейчас занимается поиском спонсоров для своей дальнейшей деятельности, что, видимо, не так просто. Учитывая, что властные перспективы этой структуры весьма и весьма туманны.

Притом, что сама Ксения Анатольевна нашла необычную формулу партийной деятельности: мол, мы пока не боремся за власть. Но стараемся на нее — в смысле, власть — влиять. Посмотрим, как собирается исполнять такую партийную установку Дмитрий Гудков, который, если верить Собчак, на завоевание власти в столице не надеется, но собирается как-то на нее воздействовать своим примером.

Словом, даже не сама предвыборная кампания, но ее прелюдия уже становится веселой. Один блогер уже сам себя назначил кандидатом. Ждем заявок от рэперов, резидентов «Комеди клаба» и отставной козы барабанщиков.