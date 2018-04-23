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Более 11 тыс. человек уже проголосовали за благоустройство медучреждений Подмосковья
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Более 11 тыс. человек уже проголосовали за благоустройство медучреждений Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Голосование по ремонту и благоустройству медицинских учреждений Подмосковья завершается на портале «Добродел», свое мнение высказали уже 11 тысяч участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Голосование по благоустройству и ремонту медучреждений региона проводится на портале «Добродел» и продлится до 30 апреля.
«Завершается голосование по ремонту медучреждений Подмосковья. Всего на данный момент в нем приняли участие свыше 11 тысяч человек. У жителей региона есть еще неделя, чтобы успеть отдать свой голос», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он призвал всех тех, кто еще не отдал свой голос — сделать это до завершения голосования. Для властей очень важна обратная связь. На портале также предусмотрено размещение комментариев и фото неисправностей, на которые необходимо обратить внимание, там их уже свыше 2,3 тысячи.
По словам министра, в настоящее время большую часть голосов жители отдали за проведение отделочных работ, замену окон и дверей, ремонт и утепление цоколя и фасада объектов, организацию парковочных зон.
«Высокую активность в голосовании проявляют жителей Каширы, Раменского района, Ступина. Всего в Московской области функционирует порядка 1,5 тысяч учреждений по оказанию медицинской помощи, около 600 из них необходим ремонт. Наша задача — с учетом мнения граждан сформировать перечень объектов для проведения работ по ремонту и устранению недоработок», — добавил Марков.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
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