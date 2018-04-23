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Жителей Подмосковья призвали проголосовать за ремонт медучреждений
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Жителей Подмосковья призвали проголосовать за ремонт медучреждений 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Голосование по ремонту и благоустройству медучреждений Подмосковья завершится через неделю, к настоящему моменту в нем приняли участие более 11 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 23 апреля.
«У жителей региона есть еще неделя, чтобы успеть отдать свой голос. Хочется призвать тех, кто еще не отдал свой голос», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
По словам министра, большинство жителей проголосовали за проведение отделочных работ, замену окон и дверей, ремонт и утепление цоколя и фасада объектов, организацию парковочных зон.
«Высокую активность в голосовании проявляют жителей Каширы, Раменского района, Ступина. Всего в Московской области функционирует порядка 1,5 тысяч учреждений по оказанию медицинской помощи, около 600 из них необходим ремонт. Наша задача — с учетом мнения граждан сформировать перечень объектов для проведения работ по ремонту и устранению недоработок», — заключил Марков.
Голосование по благоустройству и ремонту медучреждений региона проводится на портале «Добродел» и продлится до 30 апреля.
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