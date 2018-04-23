10-летнего фигуриста из Перми назвали гениальным на шоу «Ледниковый период»

22 апреля на первом канале вышел очередной выпуск программы «Ледниковый период. Дети». В шоу принимает участие юный фигурист из Перми Марк Лукин. 10-летний мальчик просто покорил сердца членов жюри, выступив в роли Квазимодо из мюзикла «Собор парижской богоматери».

«Марк откатался гениально», — не удержались комментаторы шоу и высказали своё мнение до решения жюри. Однако и оно пришло к такому же выводу.

«Катался просто супер. Ты делаешь всё на 100%. Именно таким должно быть мужское одиночное катание», — обратилась к мальчику Татьяна Тарасова

«Такое ощущение, что это маленький Илья тут катается», — сказала она после выступления пермяка.

Пермский фигурист Максим Траньков признался: «Меня чуть вся Пермь не казнила за то, что я не взял Марка в свою команду».

В итоге все члены жюри поставили Марку Лукину высокие баллы, и он прошёл в следующий этап конкурса.