Ярославец стал победителем Кубка мира-2018 по латиноамериканским танцам

Ярославец Кирилл Белоруков в паре с Полиной Телешовой стали победителями Кубка мира-2018 по латиноамериканским танцам.

Соревнования прошли в Кремле 14 апреля. За статус чемпионов сразились 26 пар спортсменов и 25 пар-любителей. Бронзу среди профессионалов получили итальянская пара Стефано Мориндо и Дарья Глухова. Серебро завоевали российские спортсмены — Никита Боровко и Ольга Урумова. Звание победителей досталось фаворитам этих соревнований — Кириллу Белорукову и Полине Телешовой. Кирилл родился и вырос в Ярославле, в семье профессиональных танцоров. Здесь он и начал свою карьеру.

«Я всегда ставлю себе только максимальную задачу: станцевать все этапы от начала до конца и показать свой лучший танец. На этом Кубке объективно, наверное, не все получилось, но будем стараться делать лучше», — прокомментировал спортсмен.