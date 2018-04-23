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Ярославец стал победителем Кубка мира-2018 по латиноамериканским танцам
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Ярославец стал победителем Кубка мира-2018 по латиноамериканским танцам 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ярославец Кирилл Белоруков в паре с Полиной Телешовой стали победителями Кубка мира-2018 по латиноамериканским танцам.
Соревнования прошли в Кремле 14 апреля. За статус чемпионов сразились 26 пар спортсменов и 25 пар-любителей. Бронзу среди профессионалов получили итальянская пара Стефано Мориндо и Дарья Глухова. Серебро завоевали российские спортсмены — Никита Боровко и Ольга Урумова. Звание победителей досталось фаворитам этих соревнований — Кириллу Белорукову и Полине Телешовой. Кирилл родился и вырос в Ярославле, в семье профессиональных танцоров. Здесь он и начал свою карьеру.
«Я всегда ставлю себе только максимальную задачу: станцевать все этапы от начала до конца и показать свой лучший танец. На этом Кубке объективно, наверное, не все получилось, но будем стараться делать лучше», — прокомментировал спортсмен.
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