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Россияне гарантировали себе 16 медалей на первенстве Европы по боксу
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Россияне гарантировали себе 16 медалей на первенстве Европы по боксу 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
По итогам четвертьфиналов первенства Европы по боксу среди юниоров в Розето-дельи-Абруцци (Италия) шестнадцать российских спортсменов вышли в полуфинал:
Дмитрий Батяй (49 кг), Илья Попов (64), Джамбулат Бижамов (69 кг), Даниил Тетерев (75 кг), Руслан Колесников (81 кг), Игорь Федоров (91 кг), Алексей Дронов (+91 кг), а также юниорки Ксения Бесчастнова (48 кг), Любовь Шарапова (51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (60 кг), Ланна Малюганова (64 кг), Кабакова Ангелина (69 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Анастасия Рыбак (81 кг) и Юлия Арефьева (+81 кг).
Полуфиналы пройдут 24 апреля, а финалы — 25 апреля.
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