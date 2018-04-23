Невыплата зарплаты дает право прогуливать работу

Суд отменил увольнение сотрудника за прогул.

Компания полгода не платила зарплату. Один из сотрудников не выдержал и написал заявление о своем желании покинуть работу. Работодатель отказался его визировать. Тогда сотрудник написал другое заявление — о том, что временно прекращает трудиться, а именно до момента погашения задолженности перед ним. Однако на следующий день он был уволен за прогул.

Судьи решили, что увольнение незаконно. Прогула не было. Работник имел полное право приостановить посещение рабочего места. Фирма же была обязана расстаться с ним по его заявлению. Поэтому теперь она должна изменить основание увольнения в трудовой книжке и выплатить ему 167 ты. рублей зарплату за все время с момента увольнения.