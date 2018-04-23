В Теплом Стане прошли очередные отборочные соревнования по военной подготовке

В здании школы № 51 молодежный центр досуга и спорта «Спутник» провел очередные отборочные соревнования по военной подготовке среди допризывной молодежи образовательных учреждений района Теплый Стан.

Эти соревнования стали вторым этапом отбора молодых людей для участия в окружных соревнованиях, которые состоятся 25 и 26 апреля. Ребята разбирали и собирали оружие, стреляли из пневматической винтовки, надевали общевойсковой защитный комплект. Все задания выполнялись на скорость. По окончанию состязаний команды победители получили грамоты, медали и кубки. Об этом сообщает центр «Спутник»

1 место завоевала команда школы № 51, 2 месту у команды школы № 1101, на 3 месте команда школы № 1507.