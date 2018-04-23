Ещё
В Теплом Стане прошли очередные отборочные соревнования по военной подготовке
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Теплом Стане прошли очередные отборочные соревнования по военной подготовке 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В здании школы № 51 молодежный центр досуга и спорта «Спутник» провел очередные отборочные соревнования по военной подготовке среди допризывной молодежи образовательных учреждений района Теплый Стан.
Эти соревнования стали вторым этапом отбора молодых людей для участия в окружных соревнованиях, которые состоятся 25 и 26 апреля. Ребята разбирали и собирали оружие, стреляли из пневматической винтовки, надевали общевойсковой защитный комплект. Все задания выполнялись на скорость. По окончанию состязаний команды победители получили грамоты, медали и кубки. Об этом сообщает центр «Спутник»
1 место завоевала команда школы № 51, 2 месту у команды школы № 1101, на 3 месте команда школы № 1507.
Наш Теплый стан: последние новости
В Битцевском лесу состоялся кросс «Лисья гора» По распоряжения Мэра Москвы создан городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу Завершился Всероссийский турнир по самбо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов104
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение