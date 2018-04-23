Завершается прием заявок на конкурс факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

Красноярск, 23 апреля 2018 г. 2 мая 2018 г. закончится прием заявок от кандидатов в факелоносцы Эстафеты огня Зимней универсиады 2019 года.

Стать участником масштабного проекта может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в учебе, спорте, науке, творчестве, профессиональной или общественной деятельности.

Для участия в конкурсе претенденты должны зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и отправить заявку.

Напомним, Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также города Красноярского края: Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское. Финиширует Эстафета огня в Красноярске.

Для рассмотрения заявок в каждом городе-участнике Эстафеты огня будет сформирована специальная комиссия, которая оценит портфолио потенциальных факелоносцев и примет решение об их участии в проекте.

Результаты конкурса появятся на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.

Кандидаты из Красноярска могут получить дополнительную информацию о конкурсе факелоносцев по телефону «горячей линии» — (391) 205-20-19 (Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»).

Пошаговая инструкция для подачи заявки:

Заходим на сайт Зимней универсиады-2019 https://krsk2019.ru/ и кликом на баннер о конкурсе заявок переходим на сайт АИС «Молодежь России» / либо заходим на сайт АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/ напрямую.

В верхнем правом углу сайта нажимаем кнопку «Регистрация».

Регистрируемся в системе. Внимание! Вам понадобятся паспорт и СНИЛС.

После регистрации заходим в «Личный кабинет» и прикрепляем сканы своих дипломов и наград в разделе «Портфолио».

Далее в «Личном кабинете» находим раздел «Мероприятия» и выбираем «Конкурс факелоносцев» — нажимаем «Подробнее» — далее «Подать заявку» — заполняем недостающую информацию, пишем эссе на тему «Я — факелоносец эстафеты огня Зимней универсиады-2019» — нажимаем «Отправить заявку». Заявка на участие подана!

Что делать, если вы не видите раздел «Мероприятия»? Необходимо зайти в «Личный кабинет» и нажать «Редактировать профиль», затем найти раздел «Деятельность» и выбрать все направления, после чего вернуться к пункту 5 памятки.