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Двое военнослужащих пострадали при взрыве мины на учениях в Северной Осетии
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Двое военнослужащих пострадали при взрыве мины на учениях в Северной Осетии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Двое военнослужащих получили травмы в результате взрыва на учениях в Северной Осетии. Один из участников снял на видео неудачный выстрел.
По неподтвержденным данным, инцидент произошел 12 апреля на полигоне «Тарское», где на протяжении девяти дней проводили учения артиллеристы Южного военного округа. Во время стрельб одна из мин по неустановленной причине взорвалась на выходе из ствола 2С4 «Тюльпан».
В результате инцидента одного военнослужащего контузило, второй получил тяжелую травму головы. Ствол самоходного миномета, как утверждает автор записи, разорвало. На кадрах видно пламя, объявшее боевую машину после неудачного выстрела.
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