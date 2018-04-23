Ещё
Двое военных подорвались на мине в Северной Осетии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двое военных подорвались на мине в Северной Осетии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В сети Интернет появилось видео, как во время учений, которые проходили в Республике Северная Осетия — Алания, произошел взрыв мины.
Отметим, что одна из мин случайно взорвалась во время учебных стрельб, которые проходили на полигоне в Тарском.
По информации Telegram-канала Mash, происшествие случилось еще 12 апреля. Только сейчас появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как взрывается мина, недалеко от которой стоит солдат.
Известно, что во время взрыва пострадали двое военных. Один из военнослужащих получил контузию, а у другого диагностировали тяжелую травму головы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силач Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от Руслана Белого Тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» состоится 21 апреля Стала известна дата проведения первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение