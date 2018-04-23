Двое военных подорвались на мине в Северной Осетии

В сети Интернет появилось видео, как во время учений, которые проходили в Республике Северная Осетия — Алания, произошел взрыв мины.

Отметим, что одна из мин случайно взорвалась во время учебных стрельб, которые проходили на полигоне в Тарском.

По информации Telegram-канала Mash, происшествие случилось еще 12 апреля. Только сейчас появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как взрывается мина, недалеко от которой стоит солдат.

Известно, что во время взрыва пострадали двое военных. Один из военнослужащих получил контузию, а у другого диагностировали тяжелую травму головы.