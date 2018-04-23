В Славянском районе прошли краевые спортивные игры «Стартуем вместе» 

Легкоатлетический манеж «Олимпиец», что в Славянске-на-Кубани, принимал краевые семейные спортивные игры «Стартуем вместе». Участие в турнире приняли семьи из 37 муниципальных образований — всего 111 участников.
«Ячейки общества» состязались в легкой атлетике, настольном теннисе и полосе препятствий.
По итогам общекомандного зачета победу одержала семья Макаровых из Отрадненского района.
Легкая атлетика:
1-е место — семья Марченко (Щербиновский р-он); 2-е место — семья Макаровых (Отрадненский р-он); 3-е место — семья Цепаевых (Белореченский р-он).
Настольный теннис:
1-е место — семья Карнаушенко (Северский р-он); 2-е место — семья Кононовых (Динской р-он); 3-е место — семья Воропаевых (Тимашевский р-он).
Эстафета «Полоса препятствий»:
1-е место — семья Клеевых (город-курорт Анапа); 2-е место — семья Гизей (Славянский р-он); 3-е место — семья Стешенко (Апшеронский р-он).
Общекомандный зачет:
1-е место — семья Макаровых (Отрадненский р-он) 2-е место — семья Кузнецовых (Усть-Лабинский р-он); 3-е место — семья Кривченко (г. Армавир).