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Гости подрались на свадьбе в центре Владикавказа
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Гости подрались на свадьбе в центре Владикавказа 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Массовая драка возле гостиницы «Владикавказ» попала на видео и набрала более 50 тысяч просмотров в соцсети.
Очевидцы рассказали, что в потасовке на улице Коцоева участвовали гости свадьбы, проходившей в ресторане неподалёку. Около 30 человек выясняли отношения на кулаках до приезда полиции.
Пользователи социальных сетей осуждают нецивилизованные способы ведения диалога и винят в произошедшем пьянство и падение нравов в Осетии, но замечают, что без драки свадьба была бы не так хороша. Местные остряки заметили, что осетинов испортила Ольга Бузова. Полиция не давала официальных комментариев.
Публикация от ЧП / Владикавказ (@chp_vladikavkaz) 22 Апр 2018 в 12:53 PDT
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