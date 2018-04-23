Гости подрались на свадьбе в центре Владикавказа

Массовая драка возле гостиницы «Владикавказ» попала на видео и набрала более 50 тысяч просмотров в соцсети.

Очевидцы рассказали, что в потасовке на улице Коцоева участвовали гости свадьбы, проходившей в ресторане неподалёку. Около 30 человек выясняли отношения на кулаках до приезда полиции.

Пользователи социальных сетей осуждают нецивилизованные способы ведения диалога и винят в произошедшем пьянство и падение нравов в Осетии, но замечают, что без драки свадьба была бы не так хороша. Местные остряки заметили, что осетинов испортила Ольга Бузова . Полиция не давала официальных комментариев.

Публикация от ЧП / Владикавказ (@chp_vladikavkaz) 22 Апр 2018 в 12:53 PDT