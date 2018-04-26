Истории чемпионатов мира. Последнее выступление Александра Радулова

Америка в преддверии сочинской Олимпиады делала с командой Зинэтулы Билялетдинова всё, что хотела.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. В преддверии турнира «Чемпионат» запустил рубрику «Истории чемпионатов мира», в которой вспоминает яркие моменты прошлых первенств.

Чемпионы мира на пути в Хельсинки и Стокгольм

Действующие на тот момент чемпионы мира отправились на первенство планеты в боевом составе. Одно только трио вратарей Брызгалов — Варламов — Кошечкин могло заставить соперников паниковать. Сильно выглядела оборонительная линия, в которой хватало звёздных имён. В нападении выделялись Ковальчук , Кузнецов, Мозякин, Анисимов и Радулов . Кто тогда мог предположить, что чемпионат мира 2013 года станет последним для Александра? По крайней мере, на сегодняшний день.

Кстати, самым именитым игроком той сборной, в которую вернулись 12 человек из прошлогоднего, чемпионского состава, завоевавшего золотые медали победой в матче над командой Словакии (6:2), стал Илья Ковальчук, на тот момент форвард «Нью-Джерси Дэвилз». Позднее, после вылета «Вашингтона» из плей-офф, подтянулся в сборную Александр Овечкин . Его будущий партнёр по «Кэпиталз» Евгений Кузнецов доигрывал в «Тракторе».

Задачи — защита титула и подготовка к домашней Олимпиаде

Чемпионат мира проходил в тех же странах и городах, что и в 2012 году, но на этот раз главным городом был Стокгольм. Российская сборная, ведомая Зинэтулой Билялетдиновым, отправилась на турнир, держа в уме две задачи. Первая — защита титула, завоёванного годом ранее. Вторая –подготовка к домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи, на которую возлагались серьёзные надежды.

На предварительном этапе россияне играли в группе H, заняв в ней второе место. Выше оказались только финны, набравшие на очко больше. Нашей же команде в четвертьфинале предстояло встретиться со сборной США во главе с Джо Сакко. С командой прилично укомплектованной, но не до такой степени, чтобы испытывать перед ней страх. Такая Америка точно была по силам России. Видимо, с такими мыслями вышли на лёд сами хоккеисты, обыгравшие «звёздно-полосатых» в группе — 5:3. Увы, в плей-офф российская сборная получила от соперника оплеуху.

Последний матч Радулова и 3:8 — как страшный сон Фиаско в четвертьфинале ЧМ-2013 затмило собой даже провал сборной Быкова и Захаркина на аналогичной стадии Олимпиады 2010 года в Ванкувере, когда россияне уступили Канаде со счётом 3:7. Но тогда они проиграли хозяевам Игр, чей состав иначе как космическим назвать было сложно. В Хельсинки же случился провал в схватке с командой, чей костяк составляли молодые ребята 19-20 лет. Некоторые из них и вовсе играли на проходившем ранее юношеском чемпионате мира в Сочи.

— Сложно объяснить причины нашего поражения, — сказал Билялетдинов после игры. — Сборная США была более организованной и дисциплинированной. Эти два фактора и предопределили успех соперника. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Вы думаете, мне не стыдно за такой результат? Мне, может быть, стыдно сильнее, чем кому-либо. Я так не проигрывал никогда.

— Печально, что выступление нашей сборной на чемпионате мира закончилось именно так. Команда не выполнила указания тренеров. Соперник был сильнее и в настрое, и в агрессии. Видны ошибки как в плане формирования состава, так и по отдаче, — прокомментировал ту неудачу президент ФХР Владислав Третьяк

Запомнился отчётный матч и ещё одним знаменательным событием. Как станет ясно позже, форвард россиян Александр Радулов проводил свою последнюю встречу за национальную команду на чемпионатах мира.