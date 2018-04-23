«Россия сегодня» запускает спецпроект к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости . Редакция «Р-Спорт» медиагруппы «Россия сегодня» запускает новый информационный проект о футболе. Проект приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Читателям

rightКорреспонденты «Р-Спорт» будут вести репортажи с каждого матча во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018. Все новости турнира, эксклюзивные комментарии, интервью, мнения экспертов, а также многочисленные фотографии с матчей мундиаля будут доступны читателям в специальном разделе (ссылка). В нем же: удобная турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф, текстовые онлайн трансляции матчей сборной России и самых интересных игр турнира, материалы о главных звездах сборных-участниц чемпионата, статистика по бомбардирам, аналитические материалы. Читатели смогут ознакомиться с полной информацией по всем участникам турнира. Особое внимание будет уделено сборной России по футболу.

Представителям СМИ На время чемпионата новостная лента с самой свежей информацией мундиаля будет доступна для СМИ в городских пресс-центрах. Получить мобильный доступ к закрытой ленте журналисты смогут через приложение «Динамика дня». Городские пресс-центры помогут представителям СМИ в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Оператором пресс-центров выступает медиагруппа «Россия сегодня». Доступ в городские пресс-центры будет осуществляться по аккредитации на сайте. Подать заявку на аккредитацию можно до 30 мая 2018 года.

rightАлександр Калмыков, глава редакции «Р-Спорт»: «Мы приняли решение и откроем мобильный доступ к нашей новостной ленте ЧМ-2018 для всех без исключения СМИ, аккредитованных в городских пресс-центрах в 11 городах, где пройдут матчи мундиаля. Аккредитация позволит узнавать самые важные и срочные новости».

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение ЧМ-2018 запланировано на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России. Агентство входит в состав медиагруппы «Россия сегодня». «Р-Спорт» освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного контента (фотографии, инфографика). Российское информационное агентство «Р-Спорт» являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. «Р-Спорт» — лауреат престижных российских премий — премии Рунета (2012 г.), «Спортивный Парнас» (2013, 2017гг.) и других.