За 50 дней до: что нужно знать о чемпионате мира по футболу в России

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России становится все ближе. До старта главного футбольного турнира осталось 50 дней. Уже 14 июня на столичном стадионе «Лужники» состоится открытие чемпионата. О том, что это за мероприятие, какие страны примут в нем участие, когда пройдут матчи, и как туда попасть — читайте в материале портала Москва 24.

О чемпионате Это 21-й по счету чемпионат мира по футболу, а Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой турнира. Это первый мундиаль, который проводится в Восточной Европе и на территории сразу двух частей света — Европы и Азии.

Официальное лого ЧМ-2018 представили 28 октября 2014 года. В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира FIFA. Три составляющие логотипа — это покорение космоса, иконопись и любовь к футболу.

Талисманом турнира стал волк по кличке Забивака, а официальным гимном мундиаля выбрали композицию Colors в исполнении американского певца Джейсона Деруло

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 12 стадионов в 11 российских городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге.

Всего в турнире примут участие 32 страны. В ходе жеребьевки их разбили на восемь групп по четыре сборной в каждой.

Группа «A»: Россия; Саудовская Аравия; Египет; Уругвай. Группа «B»: Португалия; Испания; Марокко; Иран. Группа «С»: Франция; Австралия; Перу; Дания. Группа «D»: Аргентина; Исландия; Хорватия; Нигерия. Группа «Е»: Бразилия; Швейцария; Коста-Рика; Сербия. Группа «F»: Германия; Мексика; Швеция; Республика Корея. Группа «G»: Бельгия; Панама; Тунис; Англия. Группа «H»: Польша; Сенегал; Колумбия; Япония. В чемпионате примут участие семь из восьми команд, ранее выигрывавших мировые первенства. Единственная команда из ранее бывших чемпионами мира и не участвующая в финальном турнире — это сборная Италии. В двух предыдущих мундиалях играли все восемь чемпионов мира. Впервые в чемпионате мира свои футбольные навыки продемонстрируют сборные Исландии и Панамы.

С 14 по 28 июня состоится групповой этап турнира, с 30 июня по 3 июля — матчи одной восьмой. Матчи четвертьфинала пройдут 6 и 7 июля, полуфинала — 10 и 11 июля. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал — 15 июля в московских «Лужниках».

Призовой фонд чемпионата мира — 2018 Призовой фонд чемпионата мира по футболу, который примет Россия, станет самым большим в истории турнира — 400 миллионов долларов. Это на 12 процентов больше суммы, которая была вручена командам по итогам ЧМ-2014 в Рио-де-Жанейро — на эти цели FIFA выделила тогда 358 миллионов долларов.

Деньги от Международной федерации футбола национальным сборным в 2018 году распределят так: за победу предусмотрено 38 миллионов, а те страны, что не продвинутся по сетке, получат по восемь миллионов долларов.

Как и где купить билеты на матчи турнира Единственное место, где можно купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу, это официальный сайт FIFA. Здесь можно приобрести билеты на все игры, включая матч открытия и финал. Все остальные ресурсы, предлагающие купить билет, права на продажу не имеют. Кроме того, есть вероятность купить поддельный билет. Если выяснится, что билеты приобретены в другом месте, они будут автоматически аннулированы, а их владельцев не пустят на стадион и откажут в компенсации.

Все билеты снабдят штрих-кодами и голограммой. Они будут именными — с указанием полного имени владельца.

На каждом билете напечатают всю ключевую информацию о матче: названия команд, название стадиона, дату и время начала матча, а также время начала допуска зрителей.

На каждом билете укажут его категорию, а также схему сектора с указанием, где расположено место на трибунах. Список запрещенных предметов и сокращенный вариант общих условий использования билетов, действующих для всех их владельцев, напечатают с обратной стороны.

Процедура распространения билетов разбита на несколько этапов. Первый этап продаж начался 14 сентября 2017. Купить билет онлайн могут только зарегистрированные на сайте FIFA пользователи. Там нужно создать аккаунт, заполнив базовую анкету.

Последний этап продаж стартовал 18 апреля. Оставшиеся в наличии билеты доступны в режиме онлайн. А вот обзавестись билетом в кассах можно будет с 1 мая до дня финального матча турнира. В билетных центрах, которые откроются в городах, принимающих турнир, все будет происходить по старинке. Продаваться они будут в порядке общей очереди и с возможностью заплатить наличными.

Кроме того, для тех, кто купил билет, а на матч попасть не сможет, с 18 апреля запустили специальную платформу для перепродажи.

Для болельщиков из России введена специальная категория билетов. Стоимость билетов на матчи группового этапа составляет от 1280 рублей, и от 150 долларов для болельщиков из других стран. Минимальная цена билета на матч открытия ЧМ-2018 составит для граждан РФ 3200 рублей, а на финал — 7040 рублей.

Помимо билетов на конкретные матчи, существуют пакеты на определенный стадион. А для любителей футбола с ограниченными возможностями предусмотрены билеты специального доступа. Предусмотрены и специальные места для лиц с избыточным весом — они будут шире обычных. Чтобы приобрести такой билет, нужно выбрать опцию «Показать билеты для особой категории лиц» в форме заявки на покупку билетов.

Паспорт болельщика, или FAN ID Для того, чтобы попасть на матчи чемпионата мира в России, мало купить билет. Нужно еще и иметь при себе паспорт болельщика (FAN ID). Это персонифицированная карта зрителя, являющаяся элементом системы идентификации футбольных болельщиков.

Такая система введена впервые в истории больших футбольных турниров. Знакомы с ней гости Олимпийских игр в Сочи, а также болельщики Кубка конфедераций 2017 года.

В Москве уже открыт центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира 2018 года. Он расположен на улице Летниковская, дом 10, строение 4. Болельщикам рекомендуется подавать заявку на FAN ID сразу же после получения подтверждения о приобретении билета или в крайнем случае после получения самого билета.

Такой паспорт можно получить и онлайн. Купив билет на любой матч турнира, нужно заполнить анкету на сайте fan-id.ru. После этого данные, указанные в анкете проверят правоохранительные органы РФ.

Такая система позволит отсечь хулиганов, которые приходят на стадионы не ради игры. Кроме того, в сочетании с билетом FAN ID позволит болельщикам пользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию России, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.

Транспортная доступность в период турнира У каждого болельщика есть возможность бесплатного проезда между городами-организаторами на дополнительных поездах. Для перевозки зрителей будет назначено более 700 поездов, которые соединят все 11 городов-организаторов. Узнать расписание движения поездов и забронировать билет можно здесь.

Чтобы получить право бесплатного проезда в специальных поездах, необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-ресурсе: tickets.transport2018.com и ввести данные билета на матч. Затем нужно выбрать маршрут движения дополнительного поезда и место в вагоне, которое будет предложено автоматически интернет-ресурсом на основании введенных данных билета на матч.

В городах-организаторах в дни проведения матчей будет организован бесплатный проезд до аэропортов, а также на городских маршрутах общественного транспорта и на дополнительных бесплатных шаттлах. Право на проезд по бесконтактным билетам также получат волонтеры и аккредитованные лица.

Где пройдут матчи турнира Чемпионат мира по футболу примут 11 российских городов и 12 стадионов — в Москве матчи пройдут сразу на двух стадионах — "Спартаке" и «Лужниках».

Четыре стадиона уже провели так называемую репетицию мундиаля — летом 2017 года в Санкт-Петербурге, Сочи, Казане и Москве прошли матчи Кубка конфедераций.

В Санкт-Петербурге футболисты встретятся на стадионе «Крестовский». Новую суперсовременную арену построили на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове. Внешний вид ее напоминает космический корабль, приземлившийся на берегу Финского залива.

В Казани матчи состоятся в «Казань Арене», обладающей уникальным дизайном. С высоты птичьего полета арена, расположенная на берегу реки Казанки, напоминает водяную лилию.

Сочинский стадион «Фишт», расположенный в Олимпийском парке, построили еще к зимней Олимпиаде 2014 года. В феврале 2014 года здесь прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Свое оригинальное название стадион получил от одноименной горной вершины Главного Кавказского хребта. В переводе с адыгейского языка слово «фишт» означает «белая голова». Силуэт арены также напоминает белоснежную горную «шапку».

В Москве принимать сборные будет, как и на Кубке конфедераций, домашняя арена «Спартака» — «Открытие Арена». Стадион гордится уникальным внешним видом — фасад его исполнен в виде кольчуги гладиатора, которую образуют сотни ромбиков, одновременно отсылающих к эмблеме ФК «Спартак». Фасад может менять цветовую гамму в зависимости от того, какая команда играет на арене. Вместимость стадиона «Спартак» — 45 360 мест.

Еще один столичный стадион, который примет ЧМ–2018, — «Лужники». Причем здесь пройдет и открытие, и финал чемпионата. Реконструкция «Лужников» завершилась в 2017 году. Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей, что на три тысячи человек больше, чем раньше. Площадь арены с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров. В рамках реконструкции арену разобрали и фактически построили заново, сохранив при этом исторический фасад 1956 года.

В Нижнем Новгороде новый стадион решили построить в одном из самых живописных мест — на стрелке слияния Волги и Оки, неподалеку от собора Александра Невского , откуда открывается великолепный вид на Нижегородский Кремль. Образ стадиона строится на ассоциациях с темами волжской природы — воды и ветра. В то же время расположение вблизи исторических кварталов диктует зданию сдержанность и строгость силуэта. Арена сможет вмещать более 45 тысяч человек.

"Волгоград Арена" построена на месте стадиона «Центральный», расположенного у подножья мемориального комплекса «Мамаев Курган». Место прежнего стадиона является своеобразной Меккой для местных футбольных болельщиков. Фасад стадиона в форме опрокинутого усеченного конуса образован сетчатой ажурной конструкцией, своим масштабом придающей зданию монументальную цельность. В рисунке самонесущих конструкций фасада и ветрозащитных экранов интерпретированы мотивы праздничного салюта Победы. Вместимость стадиона — более 45 тысяч мест.

Стадион «Екатеринбург Арена» реконструировали специально к чемпионату мира. Стадион для одного из самых старых футбольных клубов страны — ФК «Урал» — построили еще в 1953 году, после чего арена неоднократно реставрировалась. Однако всякий раз исторический фасад стадиона оставался нетронутым, так как является объектом архитектурного наследия. После очередной реконструкции у стадиона появилась крыша, а также временные трибуны за воротами. Его вместимость — 35 тысяч мест.

В Саранске матчи чемпионата пройдут на стадионе «Мордовия Арена». Его строительство началось в 2010 году и было приурочено к 1000-летию единения мордовского народа с народами России. Арена расположена в центре города, на берегу реки Инсар. Дизайн стадиона предусматривает овальную форму, а яркая цветовая гамма арены, использующая комбинацию оранжевого, красного и белого, отсылает к характерной палитре народного промысла мордвинов. Вместимость арены — 44 тысячи мест.

Новый стадион в Ростове-на-Дону — «Ростов Арена» — располагается на левом берегу реки Дон. Благодаря проведению чемпионата мира город получит импульс к расширению за счет левобережной части, которая традиционно привлекает своими туристическими базами и ресторанами жителей и гостей Ростова. Оригинальный дизайн стадиона гармонично вписан в живописный ландшафт. По своему очертанию крыша арены повторяет природные изгибы реки Дон. Разновысотность трибун позволяет зрителям любоваться не только событиями на футбольном поле, но и пейзажами города — с левого берега Дона город выглядит особенно красиво.

Новая арена ЧМ-2018 в Самаре построена в районе Радиоцентра. В дизайнерском исполнении стадиона «Самара Арена» преобладает космическая тема — это дань традициям региона, который славится своей аэрокосмической промышленностью. Внешний облик стадиона представляет собой стеклянный купол. Легкий, высокотехнологичный металлический каркас несущих конструкций образует форму покрытия над трибунами, высота которого составит 60 метров от уровня земли. Арена сможет вместить в себя 45 тысяч болельщиков.

Новый стадион в Калининграде, рассчитанный на 35 тысяч зрителей, возведен на острове Октябрьский в самом центре города. Арена будет мультифункциональной — помимо футбольных матчей здесь будут проходить концерты и соревнования по другим видам спорта. После завершения чемпионата мира стадион станет домом для местного футбольного клуба — ФК «Балтика».