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Игрокам «Лады» не отдают долги
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Игрокам «Лады» не отдают долги 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Как стало известно «СЭ», в Тольятти появились серьезные долги по зарплате. Игрокам «Лады», которая по итогам сезона, исключена из КХЛ, должны по три зарплаты.
После смены руководства клуба хоккеисты не видели новых боссов, а генеральный директор вообще на постоянной основе находится в Тольятти. Если раньше игрокам хоть что-то обещали, то теперь контакт между ними и руководством утерян. По нашим данным, решение о выделении средств должна принимать областная дума, но сейчас в клубе некому заниматься этими вопросами. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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