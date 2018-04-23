«От переутомления люди теряли зрение»: пиарщик свердловского губернатора — о марафоне по Сахаре

Глава департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов вернулся из Марокко, где пробежал Марафон де Сабль — многодневный ультрамарафон. Мы попросили его поделиться впечатлениями и рассказать, какие сложности возникали во время бега по пустыне.

— Я вообще не рад, что об этом стало широко известно, но понятно, что в наше время ничего не скрыть, — сразу сказал Александр Иванов. — Я делал это, безусловно, для себя, а не для того, чтобы заниматься самопиаром.

Я загорелся этой мыслью полтора года назад, год назад пробежал многодневный ультрамарафон по шоссе, несложный. И решил, что уже могу. Год назад зарегистрировался на Марафон де Сабль и начал готовиться. Не все шло хорошо, ногу ломал, и вышел на старт, считаю, абсолютно не готовым. Прибежал в середине всех, из тысячи участников попал в первые 500, считаю это большой победой над собой, прежде всего.

Конечно, российские ребята, которые принимали участие в марафоне — они просто герои, многие из них вошли в первую сотню, были 4-е, 18-е, 30-е места. Гордость за Россию, за нашу команду была очень большая. Участники живут по странам, по восемь человек в бивуаках, это такие легкие палатки. И многие иностранцы рассказывали о сложностях в отношениях внутри своих групп. У нас были все из России и один человек из Казахстана. И такой крепкой, дружной команды ребят, как у нас, больше не было. Притом что большинство из нас познакомились уже там. Это было просто очень приятно.

— Кто-то, кроме вас, из Екатеринбурга был?

— Да, из Екатеринбурга был еще один человек, Андрей, но пока у меня с ним связи нет. Надеюсь, что найду его.

Конечно, восторг переполняет. Но только сейчас понимаешь, что это было действительно опасно, в том числе для здоровья. Слава богу, все обошлось мозолями, без повреждений связок, колен, без переломов и так далее. Потому что трасса довольно-таки сложная.

— Протяженность марафона — 250 километров?

— Она меняется год от года. По-моему, в этом году 230 километров, но я не считал.

— Как происходит преодоление дистанции — участками?

— Да, дистанция разбита на семь дней, в первый день мы бежали 30 км, во второй день — 40 км, потом снова 30, потом был длинный этап в 86 км, который занимал два дня, потом марафонский этап — 42 км. И в последний день забег символический, подчёркивающий единство наций и заботу о природе — 7 км.

Каждый день палаточный лагерь переезжал к концу этапа. Хотя палаточный — это громко сказано, это черная ткань, натянутая на палки, палатки открытые, продуваемые со всех сторон. Мы прибегали на финиш, восстанавливались, ели, залечивали раны. Всё тащили на себе, кроме воды, ее организаторы давали, но фактически тоже приходилось носить на себе, потом что переливаешь в свои бутылки и с ними бежишь. На финише выдавали воду, мы даже умудрялись стирать вещи — ее хватало, чтобы сполоснуть футболку, шорты с носками. Врачи были, надо отдать должное, жизнь бы спасли, и спасали — начиная от мозолей и заканчивая потерей сознания.

Было ощущение непрерывного движения и непрерывного восстановления. Конечно, природа поражала — то жара, то песчаные бури, в том числе ночные. Все сложно было. Я бы не советовал никому повторять подобные «подвиги», если нет желания только победить себя. Ради любопытства ни в коем случае в это лезть нельзя, и ради поста в Фейсбуке — тем более. Это может очень плохо закончиться. Люди и зрение кратковременно теряли ночью от переутомления, и проблемы с желудочно-кишечным трактом были, и все что угодно могло быть.

— Вы приехали заранее, чтобы подготовиться?

— Нет, там очень все жёстко регламентировано. Но если бы я мог позволить себе, я бы приехал заранее. Думаю, многие, особенно победители, так и делают, проводят тренировки в песках. Мне тренировки с бегом по песку заменил бег по нашему уральскому снегу, передвижение по нему не легче, чем по песку.

На преодоление дистанции каждый день дается много времени, условно можно было даже пешком ее пройти. Были участки, где я бежал, а были горные, где один километр преодолевал за 30 минут. Разброс преодоления одного километра у меня был от 6 до 30 минут. Учитывая мою слабую подготовленность, любительскую, я не мог бежать по песку, по дюнам, мне приходилось преодолевать такие участки быстрым шагом. Потому что действительно, чтобы войти в первую сотню, надо быть физически великолепно подготовленным.

— Когда вы вернулись в Екатеринбург?

— Неделю назад, сразу как марафон закончился. Еще неделю я восстанавливался здесь, смотрел, чтобы иммунитет не полетел, потому что всякое бывает. Температурный перепад там был от 7 до 40 градусов.

Когда ты долго готовишься к чему-то, идешь, это уже не воспринимается так, что ты сделал что-то крутое. Ощущение — слава богу, что это закончилось без проблем. В дальнейшем не планирую никаких таких приключений, пока надо заняться чем-то обычным, например, потренироваться хорошо пробежать марафон «Европа — Азия».