Команда спортсменов из Карелии успешно выступила на Открытом Кубке г. Москвы по Бодибилдингу, Фитнесу и Бодифитнесу

14-15 апреля в Москве в КВЦ «Сокольники» прошел Открытый Кубок г. Москвы по Бодибилдингу, Фитнесу и Бодифитнесу. Соревнования проводятся с целью популяризации бодибилдинга и фитнеса среди всех слоев населения, привлечения молодежи к занятиям бодибилдингом, атлетизмом и фитнесом, пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших спортсменов.

Карелию представили 9 спортсменов. Одним из самых востребованных стало направление фитнес-бикини. В этой категории выступили 7 спортсменок, что неудивительно, ведь это одна из самых зрелищных и красивых номинаций. Наши спортсменки были представлены в юниорках, среди женщин в категориях 158cм, 160см, 162 см, 169см, 172см.

Для половины команды это первый соревновательный сезон, но отсутствие опыта не помешало бикинисткам сделать прекрасную форму!

Почему же так востребовано это направление и что оценивают судьи? Для того, чтобы составить конкуренцию необходимо достигнуть идеальных пропорций тела, сделать фигуру не просто стройной и привлекательной, но и придать мышцам рельеф. При этом важно сохранить естественную красоту и женственность, что продемонстрировали карельские бикинистки.

На сцене спортсменки в купальниках выходят в линейку из 5-6 участниц для сравнения в обязательных позах. Прошедшие в полуфинал демонстрируют произвольный номер — дефиле. Под светом софитов в переливающихся от страз купальниках участницы этой категории выглядят изящными и грациозными, но мало кто задумывается, сколько усилий было затрачено для подготовки к этим минутам на сцене. Регулярные тренировки, строгий спортивный режим, жесткая диета — это лишь малая часть всей подготовки. Немаловажную роль играет и опытный наставник, который ведет спортсменов к соревнованиям.

Фитнес— бикини в Карелии еще только набирает обороты в своем развитии, однако у нас уже есть мастера своего дела. 4 спортсменки готовились под руководством тренера фитнес-клуба Антарес Емельяновой Надежды, которая уже не раз приносила карельской Федерации бодибилдинга призовые места в номинации фитнес-бикини. В номинации юниорки успешно выступила вице-чемпионка Карелии 2015, 2016, бронзовая медалистка Кубка России 2016, вице-чемпионка Кубка Золотого Кольца России 2017, бронзовая медалистка Гран-При Анапа 2017, чемпионка Псковской области 2018 Курлыкина Анна.

Бикинистка вошла в топ-15 лучших спортсменок в своей категории (12 место из 25). Среди женщин 160см. продемонстрировали прекрасную форму 2 спортсменки из г. Петрозаводска: финалистка, занявшая 4 место на Bikini stars г. Москва 2018, Фомина Светлана (7 место из 14) и дебютантка Калинина Яна (9 место из 14). В одной из самых многочисленных категорий 169см. в топ-10 лучших бикинисток вошла дебютантка Пушкаш Елена (10 место из 26). Желаем спортсменам успешных выступлений на Кубке России, который пройдет 27-30 апреля в Санкт-Петербурге!

Номера конкурсанток: 78-Курлыкина Анна 150-Фомина Светлана 167-Калинина Янв 255-Пушкаш Елена