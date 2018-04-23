Тимур Богуславский дебютировал в Lamborghini Super Trofeo Europe 2018

В минувшие выходные пилот из Казани Тимур Богуславский дебютировал в престижной европейской кольцевой серии Lamborghini Super Trofeo Europe 2018.

Суперкары — это автомобили мечты для многих водителей, грациозные, невероятно мощные и быстрые. «Смогу ли я с ним справиться» — первая мысль приходящая на ум, когда видишь перед собой эти монструозные машины, запросто развивающие более 300 км/ч. А если этих безумно быстрых суперкаров около полусотни на узкой дороге, стартуют одни одновременно, находясь бок о бок, и без всякого стеснения ведут борьбу друг с другом за места, очки и призовые подиумы. Именно так и проходят заезды в турнире Lamborghini Super Trofeo, в котором все стартуют на Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO мощностью 620 л.с. А среди участников немало известных имён, к примеру, можно назвать Фабиана Феттеля, брата четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна.

Первый гоночный уикенд серии состоялся 21-22 апреля на легендарной итальянской трассе в Монце, заезды на которой проходят уже почти 100 лет, с 1922 года. Тимур стартовал вместе с напарником Антонио Форне из Испании, в составе команды NEFIS by Target Racing. Генеральный партнёр коллектива — группа компаний «НЭФИС».

Перед началом соревнований у обоих пилотов было не очень много времени на знакомство с автомобилями. А во время тренировочных заездов ещё и происходили небольшие технические неполадки. Поэтому времени на нахождение настроек было минимум, опыта работы с Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO у гонщиков также не было. Тем не менее, в квалификации Тимур смог показать 11-е время из 48 участников, что для дебюта на таком уровне является очень хорошим результатом. Антонио значительно меньше времени знакомился с авто, и показал 22-е время.

В субботней гонке, в первой смене за рулём находился Тимур. Он стартовал с 11-го места и к середине 50-минутного заезда смог сохранить эту позицию. На экваторе гонки происходит смена пилотов, и за руль сел Антонио. Он начал хорошо, но через несколько кругов произошёл инцидент. Один из соперников вылетел с трассы, другие стали резко тормозить перед опасным местом. Тони ехал третьим в мини-группе, и когда он попытался резко затормозить, то машина не смогла это сделать, тормоза оказались перегреты, произошло столкновение с впередиидущей Lamborghini. Последовал сход, плюс ему назначили штраф на следующий заезд. Стоит отметить, что «Монца» считается одной из самых быстрых гоночных трасс мира, и поэтому перегрев тормозов на мощных автомобилях — это одна из самых распространённых причин сходов на этом треке.

Воскресная гонка оказалась просто безумной для NEFIS by Target Racing. Антонио стартовал с 22-й позиции, и ему пришлось на первых кругах отбывать наказание Stop & Go за субботний инцидент. После отбытия штрафа машина под номером 10 оказалась на 46 месте из 47-ми. Но никто не собирался опускать руки. Тони пустился в отчаянную погоню и смог нагнать основной пелотон. Затем на руку сыграл выход пейс-кара в середине дистанции, который сократил разрывы. После этого за руль сел Тимур, и ему удалось совершить мощный прорыв на 22 место, совершив невероятное количество эффектных обгонов!

«В какой-то момент у меня возникла ассоциация, будто я совершаю обгоны, словно щёлкаю семечки. Одного, второго, третьего, даже сосчитать их было сложно» — признался Тимур в интервью после заезда. Этап оказался совсем непростым. Сыграли свою роль: дебют на этой машине, небольшие технические проблемы с ней, отсюда сложности с настройками, не было достаточного количества кругов на изучение сверхмощного суперкара, затем ещё авария и штраф за неё для экипажа. Главное же, что получен огромный опыт, показаны хорошие скорости даже в этих непростых условиях. И произошло активное изучение трассы в Монце, а ведь именно на ней состоится следующий этап «Европейской серии Ле-Ман 2018» с участием Тимура. Так что прошедший гоночный уикенд можно смело занести в актив!

Источник: пресс-служба Тимура Богуславского

Фото: squadracorse.lamborghini.com