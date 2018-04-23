Альберт Демченко: Думаю, Павлюченко все оценит и прекратит свои нападки

Напомним, ранее спортсмен заявил, что наставник переходит на личности в общении со своей командой.

"Для меня это произошло неожиданно, так как первые подобные вещи случились на Олимпиаде. Семен Павлюченко на финише четвертого заезда дал жесткое интервью. Меня в это время не было рядом, и о случившимся я узнал лишь из прессы. Думаю, что данная ситуация нормализуется, Семен более спокойно все оценит и прекратит свои нападки.

В команде была достаточно демократичная обстановка, спортсмены могли высказывания свои пожелания, к ним прислушивались. Если федерация примет решение, то я покину должность главного тренера. Думаю, что будет принято правильное решение", — приводит слова специалиста официальный сайт «Матч ТВ».