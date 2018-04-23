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«Спартак» — «Ахмат»: хозяева сыграют в красной форме, гости — в белой
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«Спартак» — «Ахмат»: хозяева сыграют в красной форме, гости — в белой 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в домашнем матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата». Хозяева сыграют в красной форме, их вратарь — в экипировке темно-зеленого цвета. Гости выйдут на поле в белом, их голкипер — в темно-синем.
Напомним, матч «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Играем в красном! 🔴⚪️👊 Красно-белые! Сегодня у нашей команды очень важный матч. Приходите поддержать «Спартак» на трибуны! Вместе мы победим! 🙌#Спартак #СпартакАхмат #Spartak pic.twitter.com/yvEQeVIipB
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 апреля 2018 г.
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