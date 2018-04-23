Ещё
Въезд автобусов в Мордовию ограничат с 1 июня из-за ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Въезд автобусов в Мордовию ограничат с 1 июня из-за ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Въезд автобусов на территорию Мордовии ограничат с 1 июня из-за проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Ограничения вводятся во всех городах, готовящихся принять мундиаль.
С 1 июня по 17 июля въезд автобусов ограничат на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи. С 1 по 30 июня — на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.
Запрет коснется всех автобусов за исключением: муниципальных, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации («ЭРА-ГЛОНАСС») и тех, в отношении которых региональное МВД приняло решение о разрешении въезда.
Сейчас минтранс РФ разрабатывает новый дорожный знак для обозначения ограничений въезда.
Ограничения вводятся согласно указу президента РФ от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
В Саранске матчи ЧМ-2018 пройдут: 16 июня в 19.00 между сборными Перу и Дании, Колумбии и Японии — 19 июня (начало в 18.00), 25 июня (начало в 21.00) сыграют Португалия и Иран, 28 июня — команды Туниса и Панамы (начало в 21.00).
Напомним, ранее оргкомитет «Россия-2018» и министерство спорта выступили с инициативой обязать 11 городов-организаторов матчей чемпионата мира открыть приюты для безнадзорных животных.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силач Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от Руслана Белого Приют для бездомных животных откроется в Саранске в мае Стартовала продажа билетов на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов103
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение