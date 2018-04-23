Въезд автобусов в Мордовию ограничат с 1 июня из-за ЧМ-2018

Въезд автобусов на территорию Мордовии ограничат с 1 июня из-за проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Ограничения вводятся во всех городах, готовящихся принять мундиаль.

С 1 июня по 17 июля въезд автобусов ограничат на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи. С 1 по 30 июня — на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.

Запрет коснется всех автобусов за исключением: муниципальных, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации («ЭРА-ГЛОНАСС») и тех, в отношении которых региональное МВД приняло решение о разрешении въезда.

Сейчас минтранс РФ разрабатывает новый дорожный знак для обозначения ограничений въезда.

Ограничения вводятся согласно указу президента РФ от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

В Саранске матчи ЧМ-2018 пройдут: 16 июня в 19.00 между сборными Перу и Дании, Колумбии и Японии — 19 июня (начало в 18.00), 25 июня (начало в 21.00) сыграют Португалия и Иран, 28 июня — команды Туниса и Панамы (начало в 21.00).