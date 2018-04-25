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Глава МИД ФРГ выступил за переосмысление политики международной безопасности
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Глава МИД ФРГ выступил за переосмысление политики международной безопасности 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо переосмыслить мировую политику в сфере безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы должны делать ставку на предотвращение, а не на вмешательство. Мы не должны заниматься конфликтами только после того, как они появились на первых страницах печати", — сказал Маас.
Он также добавил, что не следует мириться и с замороженными конфликтами.
По словам Мааса, также необходимо стремиться «к разоружению вместо наращивания вооружений».
Ранее Маас заявил о необходимости усиления давления на Россию.
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