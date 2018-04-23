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Веденеев: «Мотивация у Дзюбы зашкаливала, но он не играет все матчи с таким рвением»
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Веденеев: «Мотивация у Дзюбы зашкаливала, но он не играет все матчи с таким рвением» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал исход поединка с тульским «Арсеналом» (3:3).
"Думаете, игроки «Зенита» не знают, как надо было действовать в ситуации с голом Дзюбы? Знают, и они не станут играть лучше, если всыпать им по первое число. Ошибки ведь были элементарные: не заняли правильные позиции, бежали и смотрели в спину Чаушичу, дав ему нанести удар, и Дзюбе, который преуспел на добивании.
Это безответственность, но повторю, находясь вне команды, мы ничего не можем советовать тем, кто принимает решения. С другой стороны, трудно требовать результат, если команда существует в таком составе первый год, если нет оси, вокруг которой всё вертится, если из крутых по-настоящему игроков прежних лет остался только Кришито.
Игра Заболотного и Дзюбы? Про этот матч говорить нечего: Дзюба внёс большой вклад в игру «Арсенала». Однако он не играет с таким рвением все матчи, вот в чём дело. Мотивация у него зашкаливала. А Заболотный выполнял, как всегда, черновую работу, чего не делал в «Зените» Дзюба. От Заболотного требуют голов, как будто он много забивал их до «Зенита».
Они разные игроки. Дзюба чувствует мяч, хорошо видит поле, исполнительские качества у него выше. Но играет он стоя, не двигается. У Заболотного с этими качествами, конечно, хуже, но он все время в движении, терзает защитников, идет в прессинг. Если бы два в одном — получился бы очень хороший игрок. Но пока есть то, что есть", — сказал Веденеев.
Напомним, Дзюба играет за тульский «Арсенал» на правах аренды. Контракт форварда принадлежит «Зениту».
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