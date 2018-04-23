Ещё
Венгер может стать президентом «ПСЖ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венгер может стать президентом «ПСЖ» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Арсен Венгер может продолжить работу в «ПСЖ».
Как сообщает Mirror, парижане хотят, чтобы Венгер управлял клубом и готовятся предложить ему должность президента.
Напомним, «Арсенал» объявил о расставании с Арсеном Венгером по окончанию сезона.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Облак: "Не думаю ни о каком другом клубе, кроме "Атлетико" Хайнкес: "Не представляю себе Венгера, тренирующего другую команду" Масалитин: "Матч "Зенит" - ЦСКА многое решит в турнирной таблице"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов103
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение