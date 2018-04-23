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Венгер может стать президентом «ПСЖ»
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Венгер может стать президентом «ПСЖ»
Евро-футбол.Ру
2 часа назад
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Евро-футбол.Ру
Арсен Венгер
может продолжить работу в «ПСЖ».
Как сообщает Mirror, парижане хотят, чтобы Венгер управлял клубом и готовятся предложить ему должность президента.
Напомним, «Арсенал» объявил о расставании с Арсеном Венгером по окончанию сезона.
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