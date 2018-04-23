Венгер может стать президентом «ПСЖ»

Как сообщает Mirror, парижане хотят, чтобы Венгер управлял клубом и готовятся предложить ему должность президента.

Напомним, «Арсенал» объявил о расставании с Арсеном Венгером по окончанию сезона.