Южная Корея стала чемпионом StarCraft 2: NationWars V

Сборная Нидерландов уступила Южной Корее в финале турнира StarCraft 2: NationWars V. Встреча завершилась со счётом 3:5. Все пять побед на соревнованиях одержал Ли INnoVation Син Хён.

Чемпионы заработали $ 25 тыс. Нидерландские игроки получили $ 12,5 тыс.

Южная Корея завоёвывает первенство второй год подряд. В прошлом сезоне команда обыграла соперников из Польши.

Гранд-финал StarCraft 2: NationWars V прошёл с 29 марта по 22 апреля в Париже (Франция). Общий призовой фонд соревнований составил $ 50 тыс. К нему добавятся средства, собранные через краудфандинг.