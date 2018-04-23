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Южная Корея стала чемпионом StarCraft 2: NationWars V
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Южная Корея стала чемпионом StarCraft 2: NationWars V 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Нидерландов уступила Южной Корее в финале турнира StarCraft 2: NationWars V. Встреча завершилась со счётом 3:5. Все пять побед на соревнованиях одержал Ли INnoVation Син Хён.
Чемпионы заработали $ 25 тыс. Нидерландские игроки получили $ 12,5 тыс.
Южная Корея завоёвывает первенство второй год подряд. В прошлом сезоне команда обыграла соперников из Польши.
Гранд-финал StarCraft 2: NationWars V прошёл с 29 марта по 22 апреля в Париже (Франция). Общий призовой фонд соревнований составил $ 50 тыс. К нему добавятся средства, собранные через краудфандинг.
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